Presidente Mulino asegura que Rosario Murillo vicepresidenta de Nicaragua "no le ha pedido nada"

“Primero que todo no me han pedido nada, ella -Rosario Murillo- lo mencionó entiendo, yo no la oí, pero la votación del SICA se dio hacia finales del año pasado y no fue Panamá solamente, fueron otros países del área y lo que se ha solicitado no es votar en contra, sino que presenten nuevas ternas, eso no implica un bloqueo a Nicaragua".