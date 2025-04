Ricardo Martinelli: Diputados reaccionan al estado del salvoconducto del expresidente

Luis Eduardo Camacho, diputado y vocero de Martinelli, aclaró que no existe ningún conflicto entre el expresidente y el Gobierno de Panamá, desmintiendo además rumores sobre una posible negociación entre Martinelli y el presidente Donald Trump.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1907847066774011949&partner=&hide_thread=false El diputado Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, niega que el viaje de sus colegas de la bancada de Realizando Metas a la residencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, en Miami, esté relacionado con la situación actual del… pic.twitter.com/WH5JmW630W — Telemetro Reporta (@TReporta) April 3, 2025

Por su parte, el diputado de Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, expresó que el Gobierno panameño no debe ceder ante cualquier presión, afirmando que "La República de Panamá no debe doblegarse" ante posibles motivaciones de Nicaragua, pues considera que "una cosa no tiene que ver con la otra".