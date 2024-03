Cameron Díaz se convierte en madre por segunda vez

No han dado más detalles y no van a mostrar el rostro de su bebé solo afirman que está muy bonito, otro de los datos que se desconoce es si también este segundo hijo fue concebido por gestación subrogada.

Desde que se convirtió en madre, Cameron Díaz ha estado alejada de los sets de rodaje, si bien es cierto que ha emprendido en otros campos como la literatura, publicando varios libros centrados en el cuidado personal; y ha lanzado su propia marca de vinos. Eso sí, haciendo una excepción de esta anticipada jubilación, la intérprete aceptó la oferta de su buen amigo Jamie Foxx para ser su compañera en Back in Action (De nuevo en acción) que estará disponible en los próximos meses en la plataforma de streaming Netflix.

Benji Madden on Instagram: "We are blessed and excited to announce the birth of our Son, Cardinal MaddenHe is awesome and We are all so happy he is here! For the kids safety and privacy we won't be posting any pictures- but he's a really cute We are feeling so blessed and grateful Sending much love from our fam to yours Best wishes and Good Afternoon!! "