Príncipe Louis llega a los 6 años con esta bella foto tomada por Kate Middleton

Tumbado en el césped y con una camisa de cuadros, el benjamín de la familia muestra la mejor de sus sonrisas para el objetivo de su madre. La fotografía es una confirmación de lo mucho que ha crecido Louis, al que no veíamos desde la polémica foto del Día de la Madre, que fue retocada por Kate Middleton tal como ella misma desveló al día siguiente, pidiendo disculpas.

Embed - The Prince and Princess of Wales on Instagram: "Happy 6th Birthday, Prince Louis! Thank you for all the kind wishes today. The Princess of Wales"