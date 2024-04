Celine Dion habla abiertamente sobre su enfermedad: "Espero un milagro"

“No luché contra la enfermedad, todavía está en mí y para siempre. Espero que encontremos un milagro, una manera de curarlo con investigación científica, pero debo aprender a vivir con ello”, afirma Dion. “No luché contra la enfermedad, todavía está en mí y para siempre. Espero que encontremos un milagro, una manera de curarlo con investigación científica, pero debo aprender a vivir con ello”, afirma Dion.

La cantante describe una rutina diaria rigurosa de terapia física, vocal y deportiva para mantener su cuerpo en movimiento y combatir los síntomas del SPS. “Trabajo tanto los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz... Ésta es la condición con la que debo aprender a vivir ahora dejando de cuestionarme”, explica.

