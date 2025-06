¡Feliz día del Padre! domingo 15 de junio 2025: Poemas llenos de amor para dedicarle por WhatsApp

Desde padres presentes y abuelos hasta aquellos que ya no están o que han asumido ese rol por elección, los versos pueden convertirse en una poderosa herramienta para recordar, honrar y agradecer. A continuación, compartimos una recopilación de poemas para dedicar este Día del Padre, adaptados a distintos tipos de vínculo:

Poemas para enviar este Día del Padre

Día-del-Padre-Telemetro (1).jpg Unplash

Para un padre presente

Padre querido, ejemplo y guía, tu amor es fuerza día tras día... Tus manos protegen, tu voz orienta, el mundo es más seguro si tú me enfrentas... Padre querido, ejemplo y guía, tu amor es fuerza día tras día... Tus manos protegen, tu voz orienta, el mundo es más seguro si tú me enfrentas...

Para un abuelo que también es padre

Gracias papá, aunque seas abuelo, mi gratitud es tu mayor anhelo... Abuelo bondadoso, sabio y gentil, en tu ejemplo aprendí a ser feliz... Gracias papá, aunque seas abuelo, mi gratitud es tu mayor anhelo... Abuelo bondadoso, sabio y gentil, en tu ejemplo aprendí a ser feliz...

Para un padre adoptivo o padrastro

La sangre no forma el cariño, sino el día a día junto al camino... Papá adoptivo, eres mi suerte, mi familia elegida, mi gran fuerte... La sangre no forma el cariño, sino el día a día junto al camino... Papá adoptivo, eres mi suerte, mi familia elegida, mi gran fuerte...

Para un padre ausente o fallecido

No hay distancia que borre tu amor, padre ausente, igual estás en mi corazón... Aunque hoy faltes, vivo en tu herencia, tu ejemplo me acompaña con paciencia... No hay distancia que borre tu amor, padre ausente, igual estás en mi corazón... Aunque hoy faltes, vivo en tu herencia, tu ejemplo me acompaña con paciencia...

Versos especiales según el vínculo para enviar por WhatsApp

WhatsApp-Telemetro.jpg UNPLASH

Además, compartimos algunos poemas más extensos para dedicar con intención:

Para un padre ausente

A veces te pienso sin querer, en los silencios largos de la casa...

Para un padre adoptivo

No compartimos la sangre, pero sí los sueños, me elegiste un día y desde entonces soy tu hijo...

Historia del Día del Padre en Panamá

En Panamá, el Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio, coincidiendo con otras regiones del continente. La fecha busca reconocer no solo a los padres biológicos, sino también a quienes ejercen este rol con entrega: abuelos, tíos, padrastros y padres por elección. La celebración también es una oportunidad para recordar a aquellos que ya no están físicamente, pero permanecen vivos en la memoria familiar.

¿Cómo compartir?

Enviar un poema por WhatsApp se ha convertido en una tradición digital en el país, especialmente entre generaciones jóvenes que desean conectar emocionalmente con sus padres, aunque estén lejos o no compartan el día presencialmente.

En este Día del Padre, un verso puede valer tanto como un abrazo. Dedícale unas palabras sentidas a ese hombre que ha sido guía, apoyo y ejemplo en tu vida.