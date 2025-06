Contralor Anel Bolo Flores: “El relajito de huelgas sin consecuencias se acabó”

Sobre la renovación del contrato con Panama Ports, Flores afirmó que “se dejaron de cobrar B/.1,300 millones por la acción irresponsable de personas que estuvieron a cargo de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y permitieron una renovación que a todas luces no era el mejor contrato para el país”.

En relación con la Universidad de Panamá, el contralor señaló que los recientes señalamientos de “clanes familiares” son apenas “la puntita del iceberg que va a salir”. En ese sentido, solicitó al rector Eduardo Flores un informe con la lista de estudiantes que llevan más de 10 años cursando estudios sin haberse graduado, como parte de una auditoría más amplia.

Contralor Flores se refiere al paro de docentes

Además, en el contexto del paro docente que se ha prolongado por varias semanas, Flores fue enfático al advertir:

"En esta administración, créame, ese relajito de que yo hago una huelga de un mes y después me perdonan y me devuelven, se acabó".

Reiteró que todo funcionario público que no cumpla con sus labores, no recibirá su salario, como ya ha comenzado a aplicarse con 15 mil docentes que no asistieron a clases, según datos oficiales.