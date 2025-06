Calendario de pago MEDUCA 2025: Docentes no recibirán su quincena por inasistencia a clases

Un total de 15 mil docentes no recibirán el pago correspondiente a esta quincena, debido a su ausencia en las aulas en medio del paro nacional que ya se extiende por más de un mes. Así lo confirmó el contralor general de la República, Anel ‘Bolo’ Flores, quien advirtió que a partir de la próxima semana se suspenderán los salarios a los docentes que no están cumpliendo con sus labores.

Pago a docentes será otorgado a quienes estén trabajando

El contralor general de la República, Anel Flores, informó que a partir de la próxima quincena la suspensión de salario para los educadores que no están acudiendo a dar clases "va a estar arriba de los 15 mil".



Durante una conferencia de prensa celebrada el 4 de junio, el contralor calificó la huelga como una “paralización de hecho” y reiteró que los pagos solo se efectuarán a quienes estén trabajando. “Estamos iniciando una auditoría completa en todo el MEDUCA. Hay escuelas totalmente paralizadas, pero el dirigente gremial está cobrando. Que alguien me explique cómo el único que está cobrando es él”, cuestionó Flores.

Además, reveló que 82 dirigentes gremiales continúan recibiendo sus salarios a pesar de haber sido incluidos en la retención de pagos aplicada en mayo, por no asistir a clases como forma de protesta ante la nueva ley de la Caja de Seguro Social (CSS).

Llamado al retorno y recuperación de contenidos

"Hay alrededor de más de 300 mil estudiantes más en el sector medio, porque la primaria tiene muchísima atención, el tema es en la media y en la básica", señala Agnes de Cotes, viceministra Académica de Educación del @MeducaPma.

Por su parte, Agnes de Cotes, viceministra Académica del Ministerio de Educación (MEDUCA), reiteró que la prioridad debe ser el regreso a las aulas y la recuperación del aprendizaje, no solo del tiempo perdido.

"Todos los docentes del país tienen que tomar su decisión de recuperar su tiempo, no del tiempo que se dio, porque eso ya es tiempo perdido y no se recupera, sino de contenidos de aprendizaje", señaló.

De Cotes también recordó que en Panamá se han perdido más de 500 días de clases en los últimos años, por lo que el impacto sobre los estudiantes continúa acumulándose.