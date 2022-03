Tatiana Vélez y Fergie se tiran "pullas" por Yemil

"Hasta para ser altanera, grosera y maleducada, se necesita clase querida y con clase se nace y tú pues, solo eres vulgar y corriente", escribió Fergie. Posteriormente la actual pareja de Yemil , compartió una imagen donde se aprecia que Tatiana le envió una nota de audio y luego publicó "no tengo tiempo" y agregó "que lindo es juzgar sin conoce...primero reina, no me referí a ti, me referí a él siempre se lo dije, el día que vuelvas a tener otra relación, vívela para ti, no tires a más mujeres a la burla, por eso esperé más de él...segundo, yo soy yo, yo no le pinto como soy a mis padres".

Pero Tatiana no se quedó atrás y dijo: "y en esa vn te dije claramente que yo no te conozco ni tengo anda contra ti...dije lo que dije pero veo que queremos formar problemas donde no lo hay". También dijo que va a tener que esperar otra temporada de "Gran Hermano" para poder volver a pegarse y que ella la va a ignorar.

Hugo Stocker mencionó que Erick "El Lobo" Anderson le dijo que no había señales de Tatiana Vélez en Irlanda; por lo que Hugo procedió a contactarla y esto dijo: "La verdad no tengo que decir nada al respecto, me alegro mucho que esté en una relación, esperé mucho más de él". También le preguntaron cuál era la comunicación con Yemil actualmente y respondió que cero. Por otro lado, confesó que no está ni en Irlanda ni en Panamá y no quieren que se preocupen por eso. Además, admitió que está con alguien pero que no está embarazada.