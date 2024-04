ACODECO informa sobre el número de quejas recibidas por planes vacacionales

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1783963651520487461&partner=&hide_thread=false Un total de 1,882 quejas por la suma B/.7,304,639.00 ha recibido @AcodecoPma desde el año 2009 hasta marzo de 2024, contra agentes económicos dedicados a vender planes vacacionales.

El principal motivo de reclamos fueron las cláusulas abusivas con 587 casos por B/.3,424,988.17

ACODECO: Reclamos contra agentes vacacionales

Además, se han registrado quejas relacionadas con la resolución de contrato, el incumplimiento de servicio, la anulación de contrato, el cobro indebido, la aclaración de contrato y la venta engañosa.

Ante esta situación, ACODECO aconseja a los consumidores que, antes de suscribir un contrato para adquirir un paquete o plan vacacional, se aseguren de obtener la mayor cantidad de información posible sobre la empresa. Se recomienda verificar la dirección exacta o domicilio actual en el país, así como también los antecedentes, opiniones y experiencias de otros compradores sobre los servicios ofrecidos por el proveedor. Asimismo, se insta a los consumidores a no dejarse seducir por ofertas aparentemente maravillosas a primera vista y a no facilitar su tarjeta de crédito si no están seguros de la transacción.