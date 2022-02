¿Tatiana Vélez está embarazada? Ella habló al respecto

Wyznick compartió en sus redes: "De verdad que al escuchar esto...solo me confirma el nivel de toxicidad de esta relación y todos los que la patrocinan. Ahora le dice desde allá a su pobre familia que está embarazada...Ella está loca....Yo no le creo nada hasta ver la famosa dulce espera. Les recuerdo que yo estaba en consultas y sale este tema. Porque ellos no son tema.. Y como destapan tantas mentiras. Me dicen desde Irlanda, Dublín, anoche después del en vivo...que ya tiene boleto de retorno a PTY. Y la fuente me confirma que su familia no sabe que se devuelve. Ni con la ecografía te creo por manipuladora, mentirosa y abusadora. Pobre familia y sobre todo el papá que lo ha dado todo por ella..."

Tatiana Vélez responde en Instagram

Luego que el tema iba calentándose, Tatiana Vélez posteó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: "No era que si? Ahora que no que es un plan, ya están pasados. vayan todos a guardarse en una gaveta con alcanfor, aburren... L@s estoy ignorando y siguen, busquen algo más rico hacer en sus vidad. Esas fuentes están oxidadas, ni pasan el wichi bien".

"Soy tan leal a lo que siento y quiero como a lo que no...", compartía Tatiana.

Habla Tatiana Vélez

Hugo Stocker de La Mordida, tuvo la oportunidad de comunicarse vía telefónica con Tatiana Vélez, ella dijo: "La gente está especulando estupideces; la gente no puede ver que uno esté tranquilo porque es cuando más quieren joder.

Luego Hugo le preguntó si tenía intenciones de regresar a Panamá y ella dijo que para nada; al final, Stocker le volvió a cuestionar si estaba embarazada y ella respondió que ¡NO!. Pero dijo que no descartaba la idea si ocurría con algún irlandés.