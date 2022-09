VicoC, 5 de septiembre: ¿Aún su hija sigue siendo señorita? 

Recordemos parte de la letra en la que dice: “Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. El tiempo pasó volando. Ya ni me acuerdo cuándo empezó a ser señorita.”

Ahora sabemos que el pasado 24 de julio del presente año Marangel, se casó, con la persona a la que ha dicho que desea todo en la vida.

No podemos omitir que hoy su hija cumple años y es que fanáticos del cantante no han olvidado que un 5 de septiembre del 2003 la hija de vicoC cumplía 13, sin embargo, ahora conocemos que hasta ha hecho del artista abuelo. Luis Armando Lozada Cruz, nombre del rapero conocido como VicoC, dedicó dicha canción en el cumpleaños número 13 de su hija, Marangely Lozada Trinidad.

5 de septiembre: ¿Cómo lo celebra Marangel?

En su cuenta de Instagram, la hija del cantante ha publicado que recibió sus 32 años con mucha plenitud y agradecimiento. Sabiendo que ya no tiene 13, reconoce que ha crecido más rápido que nunca, valora cada segundo que vive con los “Suyos.”

Al final de su dedicatoria, agradece a todos los que han recordado la fecha y felicitado, conociéndola personalmente o no, devolviendo todas “las vibras lindas.”

Uno de los deseos escritos por su padre hace 19 años dice "Tengo que ser bien amable en lo que es inevitable, cuando tenga un noviecito olvidarme de los mitos de que no es conveniente. Tengo que ser confiable con las posibilidades de que cometa un error en las redes del amor y se la lleve la corriente. Tengo que ser respetable y hasta un poco negociable, cuando tome decisiones mas allá de mis visiones porque es independiente. Que la bendigan desde arriba y que se me mantenga viva, que su orgullo no muera por lo que murmure la gente"... (Sigue cantándola en tu mente)

5 de septiembre: ¿Cómo lo recuerdan los fanáticos?

En la actualidad, existe una ola de memes y mensajes graciosos que se ha visto en redes sociales y páginas de internet este lunes 5 de septiembre en homenaje al cumpleaños de la hija del rapero.

En definitiva, 5 de septiembre es una de las canciones más icónicas históricamente del reggaeton pues hasta el momento no ha dejado de ser tendencia durante esta fecha a pesar de los años, muchos se preguntan en este día ¿Cuántos años tiene la hija de vicoC?