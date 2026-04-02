Jubilados y pensionados recibirán doble pago en la segunda quincena de abril

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el próximo viernes 17 de abril se realizará un desembolso extraordinario para los jubilados y pensionados a nivel nacional. Esta jornada de pago incluirá tanto la segunda quincena del mes como el primer bono permanente del año 2026.
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¿Quiénes califican para el bono permanente?
Es importante aclarar que, según la normativa vigente, los beneficiarios de esta bonificación especial son los jubilados que ingresaron al sistema y estuvieron dentro de la planilla de la CSS hasta el año 2024, fecha en que se aprobó la ley que institucionalizó este pago en Panamá.
Montos del bono permanente
Este primer pago del bono permanente corresponde a un monto de B/. 50.00. Posteriormente, se entregará una suma similar en el mes de agosto, mientras que en diciembre el desembolso será de B/. 40.00.
Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos
- La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
- Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.