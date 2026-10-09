Panamá Entrevistas -

Canciller Javier Martínez-Acha reconoce el trabajo detrás de la salida de la lista negra de la UE

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, mostró su satisfacción sobre la salida de Panamá de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), lo cual representa que las empresas europeas pueden venir al país a realizar inversiones sin ningún tipo de penalidad fiscal. Consideró que no hay mejor persona para llevar el mensaje de Panamá a otros países que el propio Presidente de la República, y por ello debe viajar.