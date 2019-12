View this post on Instagram

Déjate #Cautivar este año nuevo, por la tuna que manda en carnaval. Recibe el año nuevo con la ÚNICA REINA triunfadora del carnaval 2019, S.R.M. Marianelis Vargas González y con nuestra reina #SOÑADA 2020, S.M. FIANETH CORRO MADRID. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🌬1 de enero, 12:01 m.n. Tradicional Tuna de Año Nuevo Parque Porras.🔥🔥 . 🔥 🔥Te esperamos a las 11:00 a.m. en el Primer culeco del 2020 con la gente #Distinguida, porque las reinas #PrendeParque y las mejores tonadas son las nuestras.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . 🔥 🔥🔥Para que tu 2020 inicie lleno de triunfos, nos vemos en La Bolívar.🔥🔥 No te lo puedes perder! Foto: @douglasdiazphoto M&H: @gaboleon_professional Styling: @francisco05s Arte: @artboardpty #YoSoyCalleArriba #ReinaFianeth #La2020 #Soñada #Cautivador #VivaLasTablas