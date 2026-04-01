CEPANIM 2026: plataforma de registro estará disponible este mes para jubilados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que durante este mes estará disponible la plataforma oficial para el registro de los jubilados beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ).

Esta medida responde a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) relacionado con la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre los años 1983 y 2017.

Según el calendario oficial del MEF, los pagos están programados para iniciar en julio de 2026, una vez se consolide el listado de todos los ciudadanos a quienes se les adeuda el pago de estos intereses moratorios.

Requisito indispensable para el registro

El MEF reiteró que es obligatorio que los jubilados hayan retirado previamente su CEPADEM, ya que este certificado constituye la base legal y técnica para el cálculo del CEPANIM. Sin el CEPADEM, el sistema no podrá procesar el pago de intereses, pues este garantiza que la información del beneficiario esté correctamente validada en la base de datos institucional.

Para verificar el listado del CEPADEM, puede ingresar a este enlace: https://www.mef.gob.pa/listado-de-cepadem-2/.