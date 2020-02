View this post on Instagram

Yo siempre me pregunto ¿por qué tú no estás aquí? Y soy un infeliz desde que te perdí Tú tienes lo que me enloquece a mí Y desde que te fuiste por dentro morí Y el tiempo nunca das pa' atrás Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas Baby, qué novedad Yo no creo en la casualidad Y si no te tengo, esto se pone intenso Y es un suspenso, siempre que te pienso Tú eres mala, mala, mala, eh, eh Tú no amas, amas, amas, no, no 💔