Joey Montana revela fragmento de tema de Lenny Tavárez ¿De su autoría?

En la publicación, aparece el puertorriqueño cantando el tema titulado "Felicidades" y con guitarra en mano dice "Pa' que se vayan aprendiendo la letra".

"Comenta con la bandera de tu país Voy a dejar esto aquí pa' que se vayan aprendiendo la letra. me detuve antes de llegar a mi casa a olerle los pies a mi hija y pensé en ustedes. Se que los tengo abandonados y estoy gozándome a mi hija de una forma que no tienen idea y por eso no saben mucho de mi pero ya mismo comienza una nueva era de música, aprovechen", expresó Tavárez.

Lo cierto es que el panameño Joey Montana también cuenta con una exitosa carrera como compositor y ha escrito las canciones de artistas reconocidos, así que al parecer forma parte de los compositores de esta nueva canción interpretada por Lenny Tavárez.