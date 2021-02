Nimay González • 11 Feb 2021 - 02:14 PM

Los familiares y amigos de los siete jóvenes que fueron asesinados en un búnker ubicado en un sector boscoso de Espinar, en la provincia de Colón, realizaron este jueves una protesta para exigir que se haga justicia.

Los manifestantes portaban fotografías de los jóvenes y pancartas en las que se podían leer frases como: “Justicia para los 7”, “No les tembló la mano para asesinar a nuestros hijo”, y otras.

Según señalan ya han pasado los seis meses que se habían establecido para el desarrollo de la investigación, sin embargo, el Ministerio Público no les ha dado información sobre el caso.

“El Ministerio Público no nos ha dicho nada, ellos no se han presentado, no nos han llamado, no nos han dicho nada, ya son seis meses que esos niños ya cumplieron y ellos no se han presentado a decirnos nada a nosotras las madres. No quiero acuerdo de pena, que paguen lo que hicieron, lo que ellos hicieron no tiene nombre, quitarle la vida a mi hijo que tenía sus sueños del mañana, él no era delincuente, mi hijo se estaba graduando”, manifestó una de las manifestantes.

Cabe mencionar que el crimen ocurrió el 18 de julio cuando un grupo de 13 jóvenes colonenses se trasladaban hacia el Lago Gatún, para recrearse y en medio de este camino fueron sorprendidos, según los testigos sobrevivientes, por dos sujetos que los dividieron y acabaron con la vida de siete de los chicos que participaban de esta excursión.