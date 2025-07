Agrotiendas y agroferias venderán arroz importado; IMA defiende la medida

“Hay un producto que es para comercializar por marcas, pero no tienen suficiente producto para que como IMA podamos atender a nuestros consumidores, que son 510 mil mensuales que atendemos”, explicó Murillo. “Hay un producto que es para comercializar por marcas, pero no tienen suficiente producto para que como IMA podamos atender a nuestros consumidores, que son 510 mil mensuales que atendemos”, explicó Murillo.

Murillo también denunció que ha recibido presiones e intentos de desmeritar el trabajo de la institución: “Yo no acepto dádivas y eso es lo que más los emberraca, que como no acepto dádivas ellos no pueden controlarme, ni van a lograr controlarme”.

Director del IMA explica por qué venderán arroz importado en agroferias

El funcionario aseguró que los productores locales comprendieron la necesidad del programa y destacó que la decisión busca garantizar el abastecimiento para las familias más vulnerables.

"Han tratado de buscar fórmulas para desmeritar el trabajo que con éxito y un objetivo claro el equipo ha llevado adelante. Este servidor público no va a dejar de atender a la gente que lo necesita", reiteró.

Finalmente, criticó a algunos empresarios que, según él, intentan empañar la labor del IMA: “Debemos dejar atrás a empresarios inescrupulosos que tratan de una manera u otra de empañar la función de una institución tan noble”.