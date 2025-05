Alcalde Mayer Mizrachi confirma suspensión de zonificación en Boca La Caja y San Sebastián

Le podría interesar: Residentes de Boca La Caja rechazan cambio de zonificación propuesto por la Alcaldía de Panamá

Asimismo, afirmó que no existen "malas intensiones" hacia la comunidad y que, por el contrario, reconoce las condiciones de vida de sus residentes y aspira a apoyarlos. El alcalde Mizrachi también rechazó que existan terrenos de su propiedad en Boca La Caja.

"No les quiero imponer nada que ustedes no quieran. No va a ir ninguna zonificación, ningún cambio para ustedes", destacó, subrayando que, en caso de que la comunidad acepte el proceso en un futuro, este deberá darse mediante un acuerdo entre sus residentes.

Embed - Mayer Mizrachi Matalon on Instagram: "A mi gente de Boca La Caja y San Sebastian les pido disculpas por el mal manejo que le di al tema de zonificación. Claramente había que hacer mas docencia y consulta ya que a su carencia las mentiras que los llenaron de duda y hasta resentimiento. Me equivoque y la forma no fue la correcta. Desde que los conozco en los peores momentos donde nadie los volteaba a ver siempre he tenido la mejor intención con el barrio y jamas he tenido un interés de hacerles mal o de capitalizar sobre sus vulnerabilidades. Se les quiere " View this post on Instagram A post shared by Mayer Mizrachi Matalon (@mayermm)

En la noche del miércoles 21 de mayo se registraron fuertes enfrentamientos entre unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional y moradores de la zona, quienes alegan que se encontraban manifestándose de forma pacífica ante la inasistencia del alcalde capitalino a la tercera reunión convocada ese día.

Los residentes han resaltado que los talleres para presentar los informes técnicos se realizaron en espacios reducidos y en horarios poco accesibles para la comunidad.