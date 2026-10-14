Bahía Honda: temor e incertidumbre tras el terremoto

En Bahía Honda , distrito de Soná, provincia de Veraguas, residentes permanecen en las calles y pasan las noches sin poder dormir, debido al temor que persiste tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026.

En un reportaje de Telemetro Reporta, los habitantes relataron que la incertidumbre aumenta ante las réplicas que se han registrado desde el sismo, lo que les impide sentirse seguros dentro de sus hogares.

Una de las residentes que quedó sin vivienda contó cómo vivió el terremoto y explicó que, ante el miedo, llegó a lanzarse al mar para intentar ponerse a salvo. Su testimonio refleja la angustia que continúa afectando a las familias de esta comunidad.

Daños en viviendas y comercios tras el terremoto

En esta comunidad apartada se observan rajaduras en estructuras y edificios clausurados, mientras los residentes esperan que las autoridades evalúen las afectaciones.

Los daños también generan preocupación por el impacto en la actividad comercial, ya que las restricciones y las condiciones de las infraestructuras podrían afectar los ingresos de quienes dependen de sus negocios para subsistir.

Sismo en Panamá | En Bahía Honda, distrito de Soná, los moradores no pueden dormir debido al temor y la incertidumbre por las réplicas que se han registrado en los últimos días. pic.twitter.com/76JiDotx6O — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

Mientras avanzan las evaluaciones, las familias de Bahía Honda continúan enfrentando las consecuencias del terremoto y la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a sus viviendas con seguridad.