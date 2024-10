Cédula digital: ¡Excelente noticia! Tribunal Electoral lanza Wallet digital en Panamá

Te podría interesar: Cédula digital: Ministro de Seguridad asegura que la cédula física no será eliminada

Fase Beta y funcionamiento de la aplicación

La implementación de la cédula digital comenzará con una fase beta, en la que alrededor de mil funcionarios del TE probarán la nueva herramienta. El objetivo es evaluar el sistema en diferentes etapas, incluyendo el lanzamiento del "wallet" en tiendas de aplicaciones. Este wallet será el hogar digital de la cédula y otras identificaciones, facilitando el acceso a diversos datos personales.

La Wallet Digital tendrá características de seguridad robustas. La aplicación no permitirá capturas de pantalla de la cédula digital; si se intenta, aparecerá un mensaje advirtiendo que esta acción no está permitida. Además, no se podrá grabar la pantalla y la cédula no se descargará en formato PDF. El acceso a la cédula digital estará disponible solo mediante validación biométrica, y se perderá al salir de la sección o si la sesión caduca.

La aplicación estará disponible para dispositivos iPhone y Android. Actualmente, el TE está llevando a cabo pruebas de seguridad y cumpliendo con los requisitos establecidos por Google. Se espera que la aplicación sea lanzada al público en los próximos días de este año.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1846240441571987627&partner=&hide_thread=false "Inicia la revolución digital, comenzamos con la versión beta del app y la cédula digital, los dos primeros productos en ese wallet serán las cédulas y el carnet de los funcionarios del @tepenama, entre 800 y 1,000 funcionarios que verán si hay problema en tiempo de respuesta,… pic.twitter.com/3SEx2LU8qn — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2024

Replicación de kioscos de autoservicio de TE para la Wallet

Asimismo, el TE ha replicado los kioscos de autoservicio para la Wallet Digital, permitiendo realizar trámites de registro civil, como certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Los usuarios también podrán llevar a cabo renovaciones y duplicados en línea, así como trámites relacionados con organizaciones electorales, como renuncias a partidos políticos y certificaciones de inscripción.

El TE asegura que los precios de los trámites en la Wallet Digital serán los mismos que en los kioscos físicos, sin aumentos adicionales.

