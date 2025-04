Muere el Papa Francisco: La Iglesia en Panamá se une al duelo por la muerte del pontífice

Iglesia en Panamá se une al duelo por la muerte del papa Francisco

"En este momento de dolor, iluminado por la luz de Cristo Resucitado, proclamamos con firmeza que la vida del Santo Padre no se apaga, sino que se transforma. El Pastor que nos guió con humildad, cercanía y ternura, entra ahora en la plenitud de la Pascua Eterna, donde ya no hay lágrimas ni muerte, sino comunión total con Dios", indicó la CEP.

Los obispos panameños recordaron el compromiso del pontífice con los pobres, los migrantes y la ecología, así como su papel como líder espiritual cercano y reformador, que tocó la vida de millones de fieles en todo el mundo.