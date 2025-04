Contralor Flores sobre el paro docente: "Aquí el que no trabaja no se le va a pagar y eso se va a cumplir"

El contralor general de la República , Anel 'Bolo' Flores, indicó que descontarán las horas no laboradas a los docentes que no han asistido a las aulas de clases durante los últimos días, debido al paro nacional de educadores en rechazo a la nueva ley de la Caja de Seguro Social (CSS).

Agregó que el primer descuento, correspondiente a la segunda quincena de abril, no se realizó porque la Contraloría carecía del informe que debían entregar los directores de los centros educativos, quienes alegaron haber recibido presuntas amenazas por parte de gremios docentes.

"Ya nosotros identificamos, a nivel nacional, todos los directores de las escuelas. A esos directores se les va a pagar por cheque; ya no va a ser ACH. Y ese cheque se va a retener en sitio hasta que ellos demuestren y entreguen los respectivos informes para proceder con los descuentos que hablamos. Aquí el que no trabaja no se le va a pagar y eso se va a cumplir, con ellos o sin ellos", señaló el contralor Flores.

La Contraloría también informó que llevará a cabo una auditoría para especificar cómo y en qué se invierte el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).