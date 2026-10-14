Costa Rica envía ayuda médica a Panamá tras terremoto: atenderán a embarazadas y recién nacidos

La ayuda humanitaria médica de Costa Rica llegó a Panamá este miércoles 14 de octubre de 2026 para reforzar los servicios de salud en la región de Azuero, afectada por el terremoto del viernes 9 de octubre. El equipo internacional brindará apoyo en la atención de mujeres embarazadas y recién nacidos en los hospitales Cecilio Castillero, en Chitré, y Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas.

Hugo Madrigal, médico que lidera el equipo costarricense, explicó que el grupo de emergencia cuenta con certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y permanecerá inicialmente durante siete días en territorio panameño.

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¿Qué servicios médicos brindará Costa Rica en Panamá?

El apoyo sanitario está conformado por tres módulos especializados, destinados a fortalecer la capacidad de atención hospitalaria en las zonas afectadas por el movimiento sísmico.

Los módulos tendrán las siguientes funciones:

Atención a embarazadas: un espacio destinado a los servicios médicos para mujeres gestantes.

Atención neonatal: un módulo para brindar asistencia a los recién nacidos.

Apoyo logístico: una tercera unidad para facilitar las operaciones del equipo médico.

Estos recursos estarán dirigidos a respaldar los servicios maternoinfantiles de los hospitales Cecilio Castillero, ubicado en la provincia de Herrera, y Joaquín Pablo Franco Sayas, en la provincia de Los Santos.

Sismo en Panamá | Llegó a Panamá el equipo de apoyo humanitario enviado por Costa Rica.



Consiste en un equipo médico de emergencia con el que se reforzará la capacidad de atención a embarazadas y recién nacidos, en el Hospital Dr. Cecilio Castillero de Chitré, en la provincia de… pic.twitter.com/7mnGpVtGNg — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

¿Cuánto tiempo permanecerá el equipo médico de Costa Rica en Panamá?

De acuerdo con Madrigal, la misión humanitaria tendrá una duración inicial de siete días, aunque existe la posibilidad de extender su permanencia si las autoridades panameñas solicitan continuar con el apoyo.

La llegada del equipo costarricense forma parte de la asistencia internacional destinada a reforzar los servicios sanitarios en las comunidades afectadas por el terremoto, mientras continúan las labores de recuperación de la infraestructura hospitalaria.