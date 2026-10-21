Gobierno impulsa plataforma digital para modernizar la gestión del recurso humano estatal

El ministro de la Presidencia , Juan Carlos Orillac, suscribió un convenio para impulsar el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Recursos Humanos del Estado Panameño (SIRHEP), una iniciativa orientada a modernizar la gestión del personal en las instituciones públicas.

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El proyecto busca incorporar herramientas digitales que permitan mejorar la organización, el control y la administración de la información relacionada con los recursos humanos del Estado.

Iniciativa orientada a modernizar la gestión del personal en las instituciones públicas. Cortesía

¿Qué instituciones participarán en el desarrollo del SIRHEP?

El convenio establece un marco de colaboración entre el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

Estas cuatro entidades tendrán responsabilidades de colaboración, orientación y supervisión para avanzar en el desarrollo conjunto de la plataforma, que servirá como herramienta para la modernización de la función pública.

¿Cuál es el objetivo de este convenio?

La iniciativa forma parte del plan estratégico del Gobierno para fortalecer las instituciones públicas mediante el desarrollo de capacidades administrativas y la incorporación de infraestructura tecnológica.

Con esta herramienta, se busca avanzar hacia una gestión del talento humano más integrada, organizada y eficiente, mediante sistemas digitales que faciliten el manejo de la información y los procesos administrativos.

El acuerdo también apunta a establecer mecanismos de trabajo conjunto entre las entidades involucradas para coordinar el desarrollo de la plataforma y su implementación en el sector público.

Plan estratégico del Gobierno para fortalecer las instituciones públicas. Cortesía

El desarrollo del SIRHEP forma parte de los esfuerzos por incorporar soluciones tecnológicas a la administración pública panameña. Su implementación estará orientada a integrar la gestión de los recursos humanos y fortalecer los procesos administrativos de las instituciones estatales.