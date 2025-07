Gobierno trabaja en un proyecto de ley para la producción de etanol.

Le podría interesar: "La interconexión va" Presidente Mulino lanza mensaje claro sobre el proyecto Panamá-Colombia

"Le he pedido al ministro de la Presidencia que trabajemos unas modificaciones que se hicieron allí, al proyecto de ley sobre el tema del etanol. Por supuesto que es una prioridad, pero enfocada en dos aspectos importantes, generación de empleo en el sector cañero para expandir, porque en este momento no hay caña para producir etanol. Eso no significa, como bien explicó un conocedor del tema, que tú no puedes sacrificar de la actual caña de azúcar un porcentaje de tu etariaje para procesarla en etanol, pero eso no es lo que se quiere, lo que se quiere es que se siembre más caña para etanol, y que eso nos añada en otra dimensión del beneficio el combustible más barato”, destacó el mandatario en la conferencia de prensa de este jueves 24 de julio.