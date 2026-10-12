Terremoto en Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2026 - 12:09

IMA entrega bolsas de alimentos a damnificados por el terremoto en Panamá: ¿qué contienen?

El IMA distribuye bolsas de alimentos entre familias damnificadas por el terremoto de 7.5 en Panamá. Conoce los productos incluidos.

Terremoto en Panamá: damnificados recibirán alimentos.

Terremoto en Panamá: damnificados recibirán alimentos.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que está entregando bolsas de alimentos a familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7.5, registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá.

Durante una conferencia de prensa celebrada el domingo 11 de octubre, el director del IMA, Nilo Murillo, explicó que la entrega de alimentos se llevará a cabo en los corregimientos afectados de las provincias de Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas.

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Terremoto en Panamá: ¿qué contiene la bolsa de alimentos del IMA?

De acuerdo con la información divulgada por la institución, cada bolsa de alimentos incluye los siguientes productos:

  • 10 libras de arroz

  • Una botella de aceite

  • Dos latas de tuna

  • Una lata de jamonilla

  • Dos latas de sardinas

  • Dos latas de lentejas

  • Dos latas de porotos dulces

  • Dos latas de frijoles

  • Dos latas de chile chiricano

  • Dos paquetes de espaguetis

  • Dos paquetes de coditos

  • Dos paquetes de azúcar

  • Dos paquetes de crema de maíz

  • Dos paquetes de sal

La distribución de estos productos se coordina con las autoridades locales para atender a los hogares afectados por el terremoto.

IMA anuncia apertura de las 17 Tiendas del Pueblo este martes

Por otra parte, el director del IMA anunció que las 17 Tiendas del Pueblo abrirán con normalidad el martes 13 de octubre de 2026 en todo el país.

Según Murillo, esta medida permitirá mantener el abastecimiento habitual de productos de la canasta básica, mientras la institución continúa participando en las labores de asistencia humanitaria en las zonas afectadas.

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