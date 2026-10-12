IMA entrega bolsas de alimentos a damnificados por el terremoto en Panamá: ¿qué contienen?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que está entregando bolsas de alimentos a familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7.5, registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá.
Le podría interesar: ¿Cuándo regresan las clases en Panamá tras el sismo? Esto se sabe hasta ahora
Terremoto en Panamá: ¿qué contiene la bolsa de alimentos del IMA?
De acuerdo con la información divulgada por la institución, cada bolsa de alimentos incluye los siguientes productos:
-
10 libras de arroz
Una botella de aceite
Dos latas de tuna
Una lata de jamonilla
Dos latas de sardinas
Dos latas de lentejas
Dos latas de porotos dulces
Dos latas de frijoles
Dos latas de chile chiricano
Dos paquetes de espaguetis
Dos paquetes de coditos
Dos paquetes de azúcar
Dos paquetes de crema de maíz
Dos paquetes de sal
La distribución de estos productos se coordina con las autoridades locales para atender a los hogares afectados por el terremoto.
IMA anuncia apertura de las 17 Tiendas del Pueblo este martes
Por otra parte, el director del IMA anunció que las 17 Tiendas del Pueblo abrirán con normalidad el martes 13 de octubre de 2026 en todo el país.
Según Murillo, esta medida permitirá mantener el abastecimiento habitual de productos de la canasta básica, mientras la institución continúa participando en las labores de asistencia humanitaria en las zonas afectadas.