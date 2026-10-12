IMA entrega bolsas de alimentos a damnificados por el terremoto en Panamá: ¿qué contienen?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que está entregando bolsas de alimentos a familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7.5, registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá.

Durante una conferencia de prensa celebrada el domingo 11 de octubre, el director del IMA, Nilo Murillo, explicó que la entrega de alimentos se llevará a cabo en los corregimientos afectados de las provincias de Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas.

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Terremoto en Panamá: ¿qué contiene la bolsa de alimentos del IMA?

De acuerdo con la información divulgada por la institución, cada bolsa de alimentos incluye los siguientes productos:

10 libras de arroz

Una botella de aceite

Dos latas de tuna

Una lata de jamonilla

Dos latas de sardinas

Dos latas de lentejas

Dos latas de porotos dulces

Dos latas de frijoles

Dos latas de chile chiricano

Dos paquetes de espaguetis

Dos paquetes de coditos

Dos paquetes de azúcar

Dos paquetes de crema de maíz

Dos paquetes de sal

La distribución de estos productos se coordina con las autoridades locales para atender a los hogares afectados por el terremoto.

IMA anuncia apertura de las 17 Tiendas del Pueblo este martes

Por otra parte, el director del IMA anunció que las 17 Tiendas del Pueblo abrirán con normalidad el martes 13 de octubre de 2026 en todo el país.

Según Murillo, esta medida permitirá mantener el abastecimiento habitual de productos de la canasta básica, mientras la institución continúa participando en las labores de asistencia humanitaria en las zonas afectadas.