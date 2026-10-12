Terremoto en Panamá: Gobierno destina hasta $100 millones para atender la emergencia

El Gobierno Nacional de Panamá contempla destinar hasta 100 millones de dólares para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre. El secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, explicó que los recursos están contemplados en la resolución del Consejo de Gabinete que declaró el estado de emergencia.

¿De dónde saldrán los $100 millones para atender la emergencia?

Icaza detalló que el financiamiento provendrá del presupuesto correspondiente a 2026 y de una parte del presupuesto de 2027, conforme a lo establecido en la resolución aprobada por el Consejo de Gabinete.

Sismo en Panamá | El secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que “como bien lo establece la resolución de Consejo de Gabinete que fue aprobada el día de ayer, donde se declara el Estado de Emergencia, se están destinando hasta 100 millones de dólares para atender la… pic.twitter.com/G0L9KzQ4gR — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

El funcionario precisó que los recursos están destinados a las contrataciones que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2026 para atender las necesidades derivadas del terremoto.

Terremoto en Panamá: ¿Qué ocurrirá con el dinero que no se utilice?

El secretario de Metas explicó que los recursos serán administrados mediante el fideicomiso contemplado en la resolución del Consejo de Gabinete.

En caso de que no se utilice la totalidad del monto previsto, los fondos depositados en ese fideicomiso que permanezcan sin ejecutar deberán regresar al Tesoro Nacional, según lo señalado por Icaza.

La asignación de hasta 100 millones de dólares establece un monto máximo para atender la emergencia, por lo que no significa que la totalidad de esos recursos ya haya sido desembolsada o utilizada.