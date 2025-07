INADEH abre vacantes para instructores en diversas áreas de formación en Ciudad del Saber

Embed - INADEH on Instagram: " Convocatoria para instructores / instructoras en: Centro India – Ciudad del Saber Áreas: Inglés Intermedio y avanzado Administración con Linux Básico y Avanzado HTML PL/SQL Understanding using database Fundamentos de la Programación Fecha: 15 de julio de 2025 Horario: De 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar: Centro INADEH Ciudad del Saber, edificio 167 Para más información escribir a: [email protected] #ConPasoFirme"