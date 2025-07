Presidente Mulino impulsa comisión conjunta con el Canal de Panamá para grandes proyectos

Presidente informó una comisión bilateral de proyectos

Como resultado del encuentro, se acordó la creación de una comisión bilateral que permitirá evaluar e impulsar conjuntamente los proyectos estratégicos del Canal. Aunque no se especificaron cuáles son esos cuatro proyectos, se anticipa que tendrán un impacto significativo en la infraestructura y la economía nacional.

"En el día de ayer sostuve una reunión con el administrador y la junta directiva del Canal de Panamá, el ministro del Canal y el equipo de asesores míos con un solo propósito, en los proyectos de inversión del Canal de Panamá que son cuatro, importantísimos todos, de fuertísimas… pic.twitter.com/W1BNMPlcUs — Telemetro Reporta (@TReporta) July 31, 2025

Mulino fue enfático al aclarar que esta nueva coordinación no significa injerencia del Ejecutivo en las decisiones del Canal:

"No con esto quiero decir que el gobierno tendrá injerencia en las decisiones del Canal. El Canal forma parte del Estado panameño que me toca a mí presidir como gobierno", aseguró el mandatario.

Asimismo, criticó la desconexión que ha existido entre ambas entidades:

"Era inaudito que el presidente de la República no supiera los detalles de cada uno de los proyectos del Canal, y que el Canal caminara en una vereda aparte y el gobierno en otra como si no tuviéramos nada que ver".