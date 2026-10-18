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Sismo en Panamá | Anuncian reinicio progresivo de clases en 770 escuelas a partir del 21 de octubre

El secretario de Metas, José Ramón Icaza, anunció que “a partir del miércoles 21 de octubre 770 centros educativos de 12 regiones educativas iniciarán de manera progresiva las clases, siempre que estén operativos. Estas regiones son Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, Comarca Emberá Wounaan, Comarca Guna Yala y la Comarca Ngäbe Buglé”.