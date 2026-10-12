Panamá Nacionales - 12 de octubre de 2026 - 14:31
Sismo en Panamá | Centro de acopio del Parque Omar sigue recibiendo y enviando ayuda a las regiones afectadas
En el centro de acopio habilitado en el Parque Omar se siguen recibiendo donaciones y enviando camiones con ayuda hacia las diferentes regiones en provincias centrales afectadas por el sismo. Se requiere de plantas eléctricas, carpas, abanicos, baterías, linternas, sábanas, así como artículos de limpieza, comida para bebés, comida para mascotas, alimentos secos, leche para adultos mayores, estufas eléctricas y toallas sanitarias.