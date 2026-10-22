Panamá Nacionales - 22 de octubre de 2026 - 19:38
Sismo en Panamá | Implementan sistema de etiquetado por color para identificación de casas afectadas por el terremoto
El Gobierno Nacional implementó un sistema de etiquetado por color para mejor identificación de la condición de las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en Panamá. Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) colocó las primeras 150 durante inspecciones realizadas en la provincia de Los Santos.