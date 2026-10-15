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Sismo en Panamá | Más de 60 personas se han unido para apoyarse en un campamento en Llano de Piedra

Más de 60 personas se han unido y se encuentran en un campamento instalado en el Centro de Llano de Piedra, en Los Santos, una de las regiones más productivas del país y que resultó afectada por el sismo de magnitud 7.5. Uno de los productores del sector ha brindando su apoyo con reses y cerdos para la alimentación y han recibido donaciones de las juntas comunales de Juan Díaz y Betania.