Panamá Nacionales -

Sismo en Panamá | SPIA explica que las estructuras de Panamá han respondido a lo establecido en los manuales de diseño

El presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, Tomás Correa, detalló que tras el terremoto del pasado 9 de octubre las estructuras de Panamá han respondido a lo que establecen los manuales de diseño, pero se debe seguir trabajando en su perfeccionamiento.