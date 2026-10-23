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Sismo en Panamá | Unos 2,332 centros educativos retomarán clases de forma virtual o por módulos

Cerca de 2,332 centros educativos del país retomarán las clases de forma virtual o a través de módulos, y a medida que continúen las evaluaciones de las infraestructuras y sea autorizado podrán reanudar la presencialidad. Por otro lado, un total de 84 planteles colapsaron de forma parcial o en su totalidad, por lo que las autoridades educativas buscan los mecanismos para que los estudiantes puedan continuar con el proceso de enseñanza.