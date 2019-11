¿Estás embarazada? Conoce las ventajas de invertir en una cama cuna para tu bebé

Marilyn Cejas • 11 Nov 2019 - 07:00 AM

Todas las mujeres embarazadas experimentamos la emoción que nos da el hecho de ver cómo crece nuestra pancita, momento en que comenzamos a comprar la ropita y los accesorios como cuna, moisés, sabanitas y todo lo que necesitará nuestro bebé, al menos durante los primeros meses de nacido (a).

En mi caso, no le compré demasiada ropa debido a que ya sabemos que crecen muy rápido, así que en cuanto a eso iba como quien dice a su ritmo, en la medida que pasaban los meses, entonces iba comprándole ropita, poco a poco. Pero hay algo en el que pensé como prioridad cuando estaba en la mitad del embarazo y era que no quería comprar una cuna que sólo le funcionara unos meses, para después venderla o buscar a alguien que realmente la necesitara.

Es por eso que conversé con mi esposo y escogí una camacuna que vi en mis días de licencia en las redes sociales y me dije: ¡Esta Es! Sobre todo porque nos daban la opción de pagarla por abonos y así daba tiempo mientras mi esposo terminaba el techo, de dibujarle y pintarle el diseño que escogí en la pared de la habitación y de pegar los cuadros con las tres últimas ecografías que me realizó el ginecólogo.

Esta semana quise escribir sobre este tema, sobre todo porque sé muy bien que algunas mujeres suelen decidirse por lo tradicional, pero creo que escoger una camacuna es una inversión que bien vale la pena hacer, ya que cuando tu hijo (a) cumpla sus dos añitos, puedes desarmarla y convertirla en un juego de cuarto completo. A continuación te explico las razones por las cuales es bueno escoger este tipo de muebles para tu bebé:

- Servirá de cuna el tiempo que consideres.

- Es mucho más espaciosa que una cuna tradicional.

- Puedes desarmarla en cuanto tu hijo (a) cumpla los dos años.

- Y convertirla en un juego de cuarto completo, sin tener que invertir nuevamente en eso.

- Un mueble de pared para libros, peluches o para lo que consideres; un escritorio que te funciona también con porta zapatos; una mesita de noche con sus respectivas gavetas y la cama con su espaldar.

- Sólo tendrás que comprar el colchón ¾ o twin, ya que el que trae no cubrirá de largo la cama, ya convertida.

Para todas las madres o padres que me estén leyendo y estén interesados en el dato de dónde conseguí esta camacuna, fue en Casa Confort, en la sucursal de Calidonia, allí la abonamos y la sacamos ya al final del embarazo. En realidad les recomiendo que las que estén embarazadas piensen a futuro en este sentido, ya que verán que cuando su bebé ya esté grande, será también un gran alivio económicamente hablando porque no tendrán que invertir en una cama nueva, mesa de noche y demás, sino que todo viene incorporado en la misma cama cuna y si a la hora de desarmarla, requieren de orientación, pueden pedirle ayuda a los mismos vendedores de la tienda. Definitivamente, una opción muy útil y duradera para nuestros hijos. ¡Que Dios me las bendiga!