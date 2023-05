Alejandro Sanz atraviesa crisis de salud mental

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase.

No es la primera vez que Alejandro Sanz pasa por un estado de mal momento en su vida, hace un tiempo atrás el cantautor español también por medio de twitter hizo declaraciones muy impactantes de cómo se sentía, declarando Sanz:

“He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…” “He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…”

Hay que recordar que Alejandro Sanz tiene contemplado dentro de su agenda su gira musical llamada "SANZ EN VIVO 2023" presentándose en España del 3 de junio al 3 de agosto. De igual forma también llevará su tour a Estados Unidos a partir de 16 de septiembre al 14 de octubre y en México del 20 al 29 de octubre. "Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer" dijo Sanz.

Alejandro Sanz mandó al final un mensaje señalando:

A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual.