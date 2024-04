Jazlyn Guerra, la influencer panameña, cumple sueño de conocer a Messi

"Gracias @leomessi Mi sueño es tener la oportunidad de entrevistarte en futuro! Ojalá que algún día se haga realidad", dice el texto que acompaña el vídeo publicado por Jazlyn, quien proviene de una familia panameño-estadounidense y es el orgullo de su vecindario de Bushwick, Brooklyn.

Embed - Jazlyn aka Jazzy on Instagram: "Gracias @leomessi Mi sueño es tener la oportunidad de entrevistarte en futuro! Ojalá que algún dia se haga realidad Thank you @leomessi My dream is to interview you one day in the future! I really hope it comes true @intermiamicf x @afaseleccion . . . . . . . . . . . . . . #argentina #intermiami #miami #barca #fcbarcelona #goat #leomessi #messi #lionelmessi #mls #soccer #futbol #argentino #nyc #brooklyn #panama #happy #reporter #interview #inspire #love"