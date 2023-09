Jazlyn Guerra, la panameña influencer radicada en Brooklyn

Actualmente tiene un canal de YouTube llamado "Jazzy's World TV", el cual cuenta con más de 6 millones de suscriptores. Es muy conocida por sus fanáticos y sus intrépidas entrevistas a grandes personalidades del mundo artístico.

Su cuenta de Instagram cuenta con más de 62.000 seguidores. ¡Wao!

Jazzy empezó en este mundo de las entrevistas cuando tenía 9 años y contó que a veces tenía que esperar hasta una hora solo para conseguir unos minutos con los artistas.

Gracias a su popularidad, ha llegado a conseguir que las estrellas acepten sus entrevistas y ella cree que por ser joven le permite lograr buenas entrevistas.

Jazlyn Guerra, se hizo completamente viral cuando realizó una entrevista a Jay-Z, pero ha logrado tener la oportunidad de conversar con grandes celebridades muy reconocidas, entre ellas: Nicky Minaj, Cardi B, Kodak Black, Alicia Keys, entre muchos más.

Recientemente tuvo una entrevista con la reina del reggaeton, Ivy Queen, en la que conversaron acerca de la experiencia de la artista con colaboraciones de panameños.

La pequeña influencer, aprovechó la oportunidad para manifestarle a la interprete de "Yo quiero bailar", que le encanta como ella apoya a los panameños en su música.

Jazzy speaks to rapper Jay Z about his motivation and discusses what it takes to be successful