Jhonathan Chávez y Los Triunfadores reciben medalla en Viña del Mar 2024.

Jhonathan Chávez y Los Triunfadores reciben reconocimiento especial en Viña del Mar

Jhonathan Chávez y su agrupación Los Triunfadores, junto a los todos los participantes de las competencias del Festival de Viña del Mar, recibieron una medalla en honor por su gran participación en está edición del festival.

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes ( SCD) y el Municipio de Vina del Mar junto a su Alcaldesa Macarena Ripamonti, entregaron las medallas a los participantes de Viña del Mar 2024.

"No llevaremos lindos recuerdos de Chile, no me queda más que sentirme ganador. Para nosotros el Festival ha sido enorme. Gracias Chile", expresó Jhonathan Chávez agradecido por el reconocimiento.

Entrega de reconocimiento por parte de el @municipiovina con su Alcaldesa @maca_ripa | @elfestivaldevina ¡SEGUIMOS EN VIÑA! ¡PANAMÁ! Todo esto es para ustedes ¡ASEEE! #ChaveoEnViña #TodosSomosPanamá

Esta noche, Jhonathan Chávez se disputará el primer lugar de la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar 2024, contra la agrupación Ahyre de Argentina y Yaneth Sandoval de México.

Recuerda que las dos primeras presentaciones de los panameños fue a eso de las 11:00 p.m hora de Panamá, sin embargo el acordeonista invitó a todo el pueblo panameño a estar pendientes a partir de las 10:30 p.m., por cualquier cosa.

El voto del público se activa única y exclusivamente durante la presentación de cada participante. La nota máxima otorgada por el público es de siete estrellas.

¿Cómo votar por Jhonathan Chávez y los Triunfadores en Viña del Mar?