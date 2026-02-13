Panamá Entretenimiento -  13 de febrero de 2026 - 09:54

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Cuándo y dónde ver los resultados del sorteo dominical

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo dominical correspondiente al domingo 15 de febrero del 2026. Mira dónde ver el sorteo.

Lotería Nacional de Panamá Online y TV

Foto/Cortesía

¿A qué hora inicia el sorteo dominical del 15 de febrero?

El sorteo dominical del sábado 14 de febrero de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical del 15 de febrero, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

