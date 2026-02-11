Panamá Nacionales -  11 de febrero de 2026 - 08:21

Sin sorteo dominical ni Miércolito: Lotería Nacional anuncia fechas por Carnavales

La Lotería Nacional anunció cambios en el sorteo dominical y el Miércolito por los Carnavales 2026. Conozca las nuevas fechas, horarios y dónde se realizarán.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció modificaciones en el calendario de sus sorteos debido a la celebración de los Carnavales 2026, con el propósito de garantizar la realización de los mismos sin afectar el desarrollo de estas festividades.

La entidad informó que el sábado 14 de febrero de 2026 se llevará a cabo el sorteo dominical N.° 5539-4228, correspondiente al domingo 15 de febrero.

SORTEO MIERCOLITO - LOTERÍA NACIONAL

Cambios en el sorteo miercolito

Asimismo, la LNB detalló que el jueves 19 de febrero de 2026 se realizará el sorteo miercolito N.° 3052-3292, correspondiente al miércoles 18 de febrero.

Lugar y horario de los sorteos

La institución indicó que ambos sorteos se desarrollarán en la plaza Víctor Julio Gutiérrez, manteniendo su horario habitual desde las 3:00 p.m.

Llamado a billeteros y compradores

La Lotería Nacional exhortó a billeteros, compradores y al público en general a tomar en cuenta estos ajustes para evitar confusiones durante la temporada carnavalera, considerada una de las festividades más concurridas del país.

