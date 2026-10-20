Panamá Entrevistas -

Bandas independientes esperan decisión positiva sobre los desfiles patrios

Isaías Barahona, presidente de la Federación Panameña de Bandas Independientes (FEPABI), señaló que algunas agrupaciones han invertido hasta 120 mil dólares en su preparación para los desfiles patrios, además de que se contemplan gastos de transporte, repuestos de los instrumentos y la alimentación de sus integrantes durante estas fechas, por lo que esperan una decisión positiva del Gobierno.