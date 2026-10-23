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Costo de la Canasta Básica sigue incrementado, reconoce la Acodeco

Diosa Barahona, jefa del Departamento de Información de Precios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), reveló que en la última medición del 15 de octubre se determinó un incremento en el costo de la Canásta Básica, respecto al mes de enero de este año. Explicó que el ahorro puede ser de hasta 51 dólares para los consumidores que deciden buscar los mejores precios.