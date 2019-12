Showbiz • 5 Dic 2019 - 08:54 AM

Puede que de cara a la galería Elsa Pataky y Chris Hemsworth formen uno de los matrimonios más sólidos e idílicos de la industria del espectáculo, y aunque desde luego la vida en común de los dos enamorados padres de los pequeños India Rose, Tristan y Sasha está repleta de satisfacciones, la actriz española ha asegurado tajante que, como cualquier otra relación de pareja, la suya con el astro de Hollywood no es ni mucho menos perfecta.

"Nada es tan fácil y perfecto como podría parecer... Hay momentos en los que peleamos. Hay que invertir mucho tiempo y esfuerzo en un matrimonio. También hay momentos en los que gritamos a los niños y en los que sentimos que somos unos padres horribles. Y hay que trabajar las cosas en pareja, como todo el mundo", ha confesado la madrileña en conversación con la revista WHO.

De todas formas, el hecho de que la familia haya echado raíces en un enclave tan paradisíaco y estimulante como Byron Bay (Australia), ciudad a la que se mudaron hace ya cuatro años tras abandonar el caótico bullicio de Los Ángeles, ha contribuido notablemente a que la convivencia esté exenta de demasiados sobresaltos. De hecho, Elsa reconoce haber cumplido un sueño al poder llevar un estilo de vida más propio de las zonas rurales que de la urbe en la que se crió.

"Llevamos unos cuatro años en Australia, aunque viajamos mucho por motivos de trabajo. La verdad es que no me resultó muy difícil adaptarme porque esa era la vida con la que siempre había soñado desde que era pequeña: vivir en la naturaleza, rodeada de animales, cerca de la playa y del mar. Yo, que siempre he vivido en ciudades, siempre me he visto más como una 'granjera' que como una chica urbana", ha explicado en la misma entrevista.