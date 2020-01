SHOWBIZ • 9 Ene 2020 - 02:24 PM

Aunque a día de hoy vive uno de los romances más discretos del mundo del espectáculo junto al oscarizado Leonardo DiCaprio, la modelo y actriz Camila Morrone (22), hija además de los actores Lucila Polak y Camilo Morrone, tenía en sus años de adolescencia a un ídolo bastante más joven que el hombre que ocupa en estos momentos su corazón.

Como ha explicado en una reveladora conversación con la revista W, la guapa maniquí estaba "obsesionada" nada menos que con el cantante Justin Bieber, hasta el punto de pasarse horas y horas admirando su rostro en la pantalla de su teléfono y, asimismo, presentándose a todas las audiciones que pudieran darle la oportunidad de acabar compartiendo pantalla con el intérprete canadiense.

"Me presenté a muchas audiciones con mis padres para poder salir en sus vídeos. Me quedaba sentada en la salita viendo fotos de Justin en mi teléfono. Era una gran 'believer', y también mandé varios vídeos para poder aparecer en sus documentales. Por desgracia, nunca me respondieron", ha asegurado Camila durante su entrevista.

Por otro lado, la prometedora artista no ha dudado en contar una curiosa anécdota relacionada con su primer trabajo interpretativo y que tiene como protagonista indirecto a otro mediático personaje de Hollywood, James Franco. Y es que su debut en la gran pantalla vino de la mano de la cinta 'Bukowski', en la que tuvo que vencer un gran nerviosismo cuando le dijeron que tenía que besar a un chico dos años más joven que ella.

"Tenía un papel muy pequeño, básicamente debía enrollarme un rato con un chico de 13 años. Yo tenía 15. Me puse tan nerviosa, que llegué a desvanecerme poco antes de que viniera James Franco a dirigirme para esa escena", ha confesado Camila durante su sorprendente charla con la publicación.