Miss Universo 2023: Miss Costa Rica crea polémica tras confesar "Hay cosas que pasan detrás"

Me duele un montón, pero bueno, lo que Dios quiere para mí, yo estoy contenta porque lo di todo, lo entregue todo, se me van a abrir muchas oportunidades después de esto, pero duele mucho y solo queda dar la cara como valientes.

Ahora bien, la "Barbie" Costa Rica también tiró un par de verdades que puso a pensar a más de uno, generando muchas intrigas a su alrededor.

"Me da tristeza porque era muy difícil por centroamerica, hay muchas cosas que pasan detrás que algún día hablaré, me voy a secar las lágrimas para felicitar a las chicas, que muchas de ellas sí se merecen estar ahí"

Ayayaí, obviamente tras ese en vivo que realizó justo después de no lograr clasificar muchas personas opinaron que estaban de acuerdo con ella, pero que la corona se la ganó bien ganada, Nicaragua.

Otro dijeron comentarios como esto: